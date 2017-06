Bedrijf dat chips maakte voor Apple staat nu te koop

"De voorbije weken hebben we gemerkt dat verschillende partijen geïnteresseerd zijn om volledig Imagination Technologies Group over te kopen. Daarom hebben ze beslist om de gesprekken met potentiële bieders op te starten", laat het bedrijf weten. Na die aankondiging steeg het aandeel van Imagination Technologies met bijna twintig procent.

Het bedrijf meldt ook dat het nog steeds in een geschil ligt met Apple. Dat ontstond toen Apple besliste om een eigen grafische chip te gaan ontwerpen, nadat het jarenlang gebruik had gemaakt van de chiptechnologie van Imagination. Volgens het Britse bedrijf kan Apple dat niet doen zonder haar patentrecht te schenden of confidentiële bedrijfsinformatie over te nemen.