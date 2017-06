Bedrijven en concurrenten voorzichtig enthousiast over Itsme

De lancering van Itsme ging gepaard met enkele deelnemende partners, waaronder Rombit, Doccle en Randstad en ook de vier grootbanken Belfius, KBC, ING en BNP Paribas Fortis binnenkort. Maar hoe zit het bij overige online spelers? We steken ons licht op bij twee banken, een Belgische e-commerce speler en een concurrent.

Argenta & bpost bank

Argenta, dat momenteel niet bij Itsme betrokken is, juicht het initiatief toe. "Argenta staat zeer positief tegenover het initiatief van Itsme, en staan open voor een gesprek", klinkt het bij de bank. Concrete plannen voor een integratie zijn er niet. Maar die worden wel bestudeerd in het kader van het digitaliseringstraject van de bank. " Tot slot hoopt Argenta dat het initiatief zich breed openstelt voor de hele financiële sector.

Ook bpost bank zegt dat het de lancering met interesse heeft gevolgd en zet de deur open voor deelname. "bpost bank bekijkt volop deze nieuwe alternatieve authenticatiemethode en sluit niet uit dat snel na de lancering van het nieuwe digitale platform, deze functie zal worden toegevoegd."

Vasco: geen grote impact

De lancering van Itsme betekent dat consumenten in veel gevallen geen kaartlezers meer nodig hebben. Die worden al jaren geproduceerd door Vasco. Het bedrijf verwacht dat Itsme een invloed kan hebben op de eigen activiteiten. Maar niet meer dan andere factoren, zoals de eigen producten van het bedrijf of de opkomst van microbetalingen of FIDO (de verzameling van identificatiestandaarden).

Het bedrijf merkt daarbij op dat ook in de eigen activiteiten software vandaag belangrijker is dan hardware en dat het daar al een tijdje op inspeelt. "Onze applicatie gaat verder dan enkel het doen van een transactie of een online authenticatie via een app. Itsme is een software solution waarin aan de customer-kant een stuk hardware nodig is in de vorm van een simkaart. Wij kozen voor een andere aanpak, waarin de focus ligt op cloudsecurity." Aldus Giovanni Verhaege, director corporate strategy & IPR en tevens managing director.

2dehands weegt af

2dehands.be, vandaag onderdeel van eBay, geeft een genuanceerde kijk op de lancering. Petra Baeck, head of Marketing & Customer Service, ziet een app als Itsme als optie om drempelvrees weg te nemen bij gebruikers die niet graag handelen met onbekenden.

"Weten met wie je echt te doen hebt, bijvoorbeeld door in te loggen via Itsme, zou een oplossing kunnen bieden om de drempel bij deze groep weg te nemen. En hoewel dit ook vandaag al kan via de vele bank apps, zou itsme op termijn ook kunnen werken om betalingen tussen particulieren sneller en veiliger te laten verlopen."

Anderzijds wil 2dehands.be zichzelf ook laagdrempelig houden voor verkopers die net iets anoniemer wil blijven. Zo moet je in het huidige inlogsysteem niet je echte naam tonen aan mogelijke kopers en dat wordt eveneens gewaardeerd door een deel van de gebruikers. "Ze willen liever niet dat hun familie of vrienden weten wat ze allemaal te koop aanbieden en welke prijs ze pakweg voor hun tweedehands auto, fiets of leren salon vragen." Zo biedt de site ook een login via Facebook aan. Al kiezen 80 procent van de klanten voor het loginsysteem dat 2dehand.be zelf aanbiedt.

De zoekertjessite, die zo'n zes miljoen bezoeken per maand verwerkt, wil kijken hoe Itsme aanslaat bij de Belgen. Het nuanceert daarbij dat er gelijkaardige oplossingen bestaan, maar de app kan wel rekenen op enkele prominente partners.

"Volgens ons zal de consument uiteindelijk beslissen welk systeem dominant wordt, het heeft immers geen zin om met verschillende identificatiesystemen te werken, dan zijn we weer bij af voor de consument. Maar het feit dat ook de overheid, de grootbanken en telecomoperatoren hier samen aan de kar trekken, is voor itsme natuurlijk een groot voordeel."