Bedrijven geven pc-markt eerste groeicijfers sinds 2012

Volgens Gartner werden er tussen begin april en eind juni 62,1 miljoen toestellen verkocht, een stijging van 1,4 procent. Concurrent IDC spreekt van 62,3 miljoen en 2,7 procent stijging. Al zijn de verschillen hoofdzakelijk te verklaren door berekenmethodes en omdat Gartner ultramobiles, zoals laptops/tablets met afneembaar toetsenbord wel meetelt en IDC niet.

Dat er opnieuw groei zit is opmerkelijk, maar tegelijk geen teken dat de de pc aan een comeback bezig is. Gartner wijst er op dat bedrijven nu stilaan beginnen upgraden naar Windows 10 en bij zo'n upgrade wordt vaak (een deel van) het computerpark vernieuwd. IDC merkt ook op dat het tweede kwartaal van 2017 vrij zwak was, waardoor een kleine heropleving beter zichtbaar is in de cijfers. Op de consumentenmarkt blijft de pc terrein verliezen met uitzondering van high end (gaming) toestellen of ultramobiele toestellen.

Dat de bedrijfsmarkt nu vernieuwt heeft ook te maken met de stopzetting van de extended support van Windows 7 in januari 2020. Dat wil zeggen dat veel bedrijven die Windows 8 hebben overgeslagen sowieso moeten upgraden als ze hun toestellen veilig willen houden. Gartner waarschuwt dan ook dat de heropleving tijdelijk is.

"In het zakelijke segment zal het pc momentum binnen twee jaar weer verzwakken wanneer de piek van Windows 10 voorbij is," zegt Mikako Kitagawa, hoofdanalyst bij Gartner. "Pc-verkopers moeten kijken naar manieren om hun groei aan te houden in de zakelijke markt voor wanneer de Windows 10 upgradecyclus afkalft."

Lenovo en HP op kop

Volgens Gartner is Lenovo vandaag nipt marktleider, al is dat inclusief de verkoopcijfers van het intussen overgenomen Fujitsu. Meteen daaronder staat HP Inc al hebben beide spelers 21,9 procent marktaandeel. Dell (16,8%) staat op de derde plaats gevolgd door Apple (7,1%) en Acer (6,4).

IDC kroont HP Inc als marktleider met 23,9 procent, op de voet gevolgd door Lenovo (22,1%) en Dell (18,1%). Apple (6,9%) en Acer (6,7%) vervolledigen de top vijf.