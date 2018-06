Beheerder van Facebook-fanpagina is medeverantwoordelijk voor verwerking bezoekersgegevens

De zaak ging aan het rollen in Duitsland. Daar biedt de wetenschapsacademie (Wirtschaftsakademie) van Schleswig-Holstein onderwijsdiensten aan via een fanpagina op Facebook. Via die fanpagina kan Facebook allerlei gegevens van de bezoekers registreren. En de beheerder van de site, in dit geval de Wirtschafsakademie, kan bij Facebook bepaalde bezoekersstatistieken opvragen die verzameld worden via de cookies. Maar noch de academie zelf, noch Facebook hadden de gebruikers van de fanpagina op de hoogte gebracht dat hun persoonlijke gegevens werden verzameld en verwerkt. En dat vormde volgens de Duitse toezichthouder op het vlak van gegevensbescherming een inbreuk op de regelgeving.

De toezichthouder beval om de fanpagina te deactiveren. De academie zelf probeerde de verantwoordelijkheid door te spelen naar Facebook, maar het Europees Hof van Justitie oordeelt nu dat ook de beheerder van de fanpagina zelf ook mee verantwoordelijk is voor de verwerking van de bezoekersgegevens. "Volgens het Hof kan het feit dat een beheerder van een fanpagina gebruikmaakt van het door Facebook beschikbaar gestelde platform om van de bijhorende diensten te profiteren hem niet ontslaan van de naleving van zijn verplichtingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens", zo staat te lezen in een persbericht van het Hof.