Belastingvoordeel geeft HPE en HP Inc betere kwartaalcijfers dan verwacht

HPE dankt zijn cijfers onder andere door een meevaller aan de belastingen en de voortdurende inspanningen om kosten en banen te verlagen. De HPE-aandelen stegen met 12 procent in de handel na sluitingstijd tot 18,39 dollar per stuk.

In het eerste kwartaal steeg de omzet naar 7,7 miljard dollar. Veel meer dan de verwachte 7,1 miljard dollar. Het nettoresultaat van 1,5 miljard dollar was 490 procent hoger dan de 300 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2017.

De opbrengsten van Hybrid IT (datacenter en cloud) bedroegen 6,3 miljard dollar, een stijging van 10 procent. De bedrijfsopbrengsten stegen met 11 procent, terwijl de storage business met 24 procent steeg en datacenternetwerk business met 27 procent steeg.

Intelligent Edge, zoals oplossingen voor IoT en wireless, zag de omzet met 9 procent stijgen 620 miljoen. De omzet van Aruba-producten steeg met 9 procent, terwijl de services op Aruba met 6 procent stegen.

De omzet van Financial Services bedroeg 888 miljoen dollar, een stijging van 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

HP Inc.

HP Inc, dat zich toelegt op toestellen zoals pc's en printers, ziet zijn nettowinst in het afgelopen kwartaal stijgen naar 1,94 miljard, komende van 611 miljoen dollar per jaar. Al speelt hier ook een eenmalig belastingvoordeel mee, ter waarde van 1,03 miljard dollar. De totale omzet komt op 14,52 miljard dollar, een stijging van 14,5 procent.

De Personal Systems afdeling, goed voor bijna twee derde van de totale omzet, groeide zo'n 15 procent tot 9,44 miljard. Volgens Reuters lag de schatting van analisten op 8,5 miljard dollar.

Omzet uit printers stijgt met 13,7 procent naar 5,08 miljard dollar. Hier werd door analisten 4,76 miljard dollar verwacht. Het bedrijf rondde intussen ook de overname van Samsung's printerafdeling af.

In samenwerking met Dutch IT Channel.