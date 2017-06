Belfius-klanten kunnen nu betalen met hun smartphone

De technologie die Belfius eerder had aangekondigd, is nu beschikbaar voor al haar klanten. Wie zijn of haar bankkaart thuis vergeten is, kan voortaan contactloos mobiel betalen via Near Field Communication (NFC). Voorwaarde is dus wel dat de betaalterminal en uw smartphone uitgerust zijn met een NFC-chip. Bij Wordline, marktleider in de verkoop en verhuur van betaalterminals, is momenteel al meer dan de helft van de bakjes van deze NFC-technologie voorzien. Tegen eind dit jaar worden ook alle andere terminals ondersteund door NFC.

Geen pincode voor kleine bedragen

Deze contactloze communicatiemethode heeft een bereik van ongeveer tien centimeter. Door uw smartphone vlakbij de betaalterminal te houden, wordt de betaling automatisch geregeld - ook als de Belfius-app niet open staat. Voor bedragen onder de twintig euro hoeft u zelfs geen pincode in te geven. De klant kan bovendien kiezen met welke kaart hij of zij betaalt. Naast Maestro zijn ook Mastercard of Visa mogelijk. Een internetverbinding is tijdens de betaling niet nodig.

Niet voor iPhones

Wie contactloos wil betalen, moet over een smartphone met Android 4.4 of hoger beschikken. IPhone-bezitters vallen uit de boot, aangezien Apple de technologie in zijn toestellen reserveert voor zijn eigen dienst Apple Pay, die in België nog niet beschikbaar is. Android Pay, de betaaldienst van Google die eveneens via NFC werkt, is sinds enkele maanden wel al beschikbaar in ons land.

Exit bankkaart?

Terwijl contactloos betalen in andere landen al goed is ingeburgerd, blijft het hier nog een marginaal fenomeen. Nu Belfius als eerste Belgische bank de dienst aanbiedt, kan daar verandering in komen. Ook Bancontact zal na de zomer een gelijkaardige betaaltechnologie in haar androidapp verwerken. Andere banken zullen volgen. Mogelijk heeft over enkele jaren niemand nog een fysieke bankkaart in z'n portefuille zitten.