Belfius lanceert dienst voor mobiele betalingen in WhatsApp en Messenger

Pengo is de naam van een nieuwe dienst, ontworpen in opdracht van Belfius, waarmee je betalingsverzoeken kan delen via berichtendiensten als Messenger en WhatsApp. Het is de bedoeling dat je met Pengo vanop afstand mensen kan betalen, zonder dat je eerst bankgegevens hoeft uit te wisselen. Het betalen zelf gebeurt via de Bancontact-app, of met de applicatie van je eigen bank. De dienst is toegankelijk voor klanten van alle Belgische banken.

Betalen via chat

In feite is Pengo een Chatbot die geïntegreerd zit in Facebook Messenger. Via de website van de dienst klik je door met de knop 'aan de slag', en daarmee word je doorverwezen naar Facebook Messenger waar een chatvenster met Pengo wordt geopend.

Vervolgens kan je via dat chatvenster rechtstreeks betaalverzoeken delen met je contacten. Als je klikt op 'Betalingsverzoek', krijg je om te beginnen een pop-up te zien waarin je kan invullen welk bedrag je precies wil ontvangen. Daarna vraagt Pengo eenmalig op welk zichtrekeningnummer het geld moet terechtkomen, en daarna krijg je de optie om al dan niet een mededeling aan de transactie toe te voegen.

Ten slotte kan je het bericht delen met iedereen die je dat bedrag verschuldigd is. Onderaan het venster krijg je de mogelijkheid om een verzoek te verzenden via WhatsApp of Messenger zelf. In feite is de betaling gekoppeld aan een specifieke link, waardoor je eigenlijk met eender welke berichtendienst (alsook via sms) betaalverzoeken kan delen.

Alle betaal-apps ondersteund

De betalers zelf, krijgen op hun beurt de link te zien in hun chatgesprek met jou. Onderaan staat ook het verschuldigde bedrag vermeld in een tekstbericht. Van zodra de verschuldigde op de link klikt, komt hij via de browser terecht op een webpagina, vanwaar hij kan kiezen uit een betaalapplicatie naar keuze.

De betaal-apps van alle Belgische banken worden ondersteund, alsook de Bancontact-app. Als een gebruiker niet de mogelijkheid heeft om te betalen via een applicatie uit de lijst, kan hij nog altijd kiezen om het IBAN-nummer van zijn begunstigde naar het klembord te kopiëren.

Zoek een bankautomaat

Naast het versturen van betaalverzoeken, heeft Pengo nog een andere functie aan boord. Je kan de chatbot vragen om een lijst te tonen van alle dichtstbijzijnde bankautomaten, waarbij je ook te zien krijgt hoe ver ze van je verwijderd zijn. Als je een betaalautomaat selecteert, toont Google Maps je de weg.

Betalen via Pengo verloopt even veilig als andere vormen van overschrijven, omdat de transactie zelf altijd via een bank gebeurt en dus niet via Messenger of WhatsApp.