Belg denkt eerder aan .be dan aan .com

Het vertrouwen in een Belgische domeinnaam blijft groot, dat blijkt uit een onderzoek dat Insites Consulting uitvoerde bij Belgen tussen 16 en 70 jaar in opdracht van DNS Belgium, dat de .be, .vlaanderen en .brussels beheert.

26 procent van de Belgen denkt bij een domeinnaam eerst spontaan aan.be. Voor .com is dat 18 procent. Al wordt die laatste, net zoals .net wel eerder geassocieerd met populariteit en het feit dat het makkelijk te onthouden is. Wel wordt .be meer gelinkt aan veiligheid, kwalitatieve informatie en vertrouwen.

De rondvraag polste ook naar .vlaanderen en .brussels, maar omdat die een pak kleinschaliger zijn komen daar geen opmerkelijke trends uit.

Verder leren we uit het onderzoek dat veertig procent van de Belgen continu online is. Daar tegenover gebruikt één op vijf Belgen internet hoofdzakelijk op het werk. 35 procent van de ondervraagde Belgen gebruikt het zelfs enkel om snel iets op te zoeken.

Veiligheid blijft een belangrijk thema terwijl we ons online begeven. 45 procent is bezorgd hierover, al geeft 28 procent aan op de hoogte te zijn van moderne beveiligingstools. 23 procent van de ondervraagden omschrijft zichzelf als een expert als het over dagelijks internetgebruik gaat.