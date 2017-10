Belg verbruikt minder dan 1 gigabyte mobiele data per maand

De Belg verbruikte vorig jaar gemiddeld 0,86 gigabyte mobiele data per maand, of heel wat minder dan het gemiddelde van 1,89 gigabyte voor de OESO-landen. Finland en Letland waren koploper met respectievelijk 10,59 en 8,21 gigabyte per maand, zo blijkt woensdag uit het recentste rapport van de OESO over de vooruitzichten voor de digitale economie.