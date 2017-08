Belgen profiteren massaal van de afschaffing van roamingtarieven

De Belgen zijn na de afschaffing van de roamingkosten massaal aan het surfen geslagen in het buitenland tijdens de voorbije vakantie. Het dataverbruik van Proximus-klanten verzesvoudigde in juli en augustus, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Orange zag een verviervoudiging en ook Telenet/Base merkte een stijging op.

Volgens Proximus voelen de Belgen zich dankzij de afschaffing van de roamingkosten veel minder geremd om te bellen, surfen of sms'en op vakantie. Naast de verzesvoudiging van het mobiele dataverkeer, zag de telecomoperator het aantal buitenlandse oproepen binnen de EU stijgen met dertig procent en het aantal sms'en verdubbelen in vergelijking met juli en augustus van 2016.

Bij Orange was het gebruik van mobiele data de afgelopen twee zomermaanden vier keer zo groot als in de zomer van 2016. De klanten van het vroegere Mobistar gebruikten gemiddeld 400 MB per week in roaming in de EU. "Alleen al in juli, wanneer de meeste Belgen op reis gaan, werd in totaal meer dan 500 TB mobiel internet gebruikt in roaming, tegenover 125 TB in juli 2016", klonk het woensdag in een persbericht. Orange-klanten belden twee keer zoveel en verzonden 1,6 keer zoveel sms'jes als in de zomer van 2016.

Bij Telenet/Base zagen ze "een duidelijke evolutie in het verbruik van hun klanten in het buitenland, vooral wat dataverkeer betreft. "Normaal zien we een verdubbeling tijdens de zomermaanden, maar dit jaar was het een vervijfvoudiging", aldus woordvoerster Isabelle Geeraerts. Ook het aantal oproepen en sms'en steeg, maar wel in mindere mate. Het bedrijf spreekt voorlopig niet van een algemene tendens, omwille van het seizoenseffect.