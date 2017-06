Belgen verkopen zonne-energie in Togo per sms

De coöperatieve vennootschap Energy Kiosks realiseert al langer dan vijf jaar zonne-energieprojecten in het West-Afrikaanse Togo. Binnenkort komt daar de bouw van 30 nanogrid zonne-energiesystemen bij. Zulke systemen voorzien Afrikaanse dorpen zonder elektriciteit van stroom.

De Vlaamse overheid ondersteunt het project via win-win-leningen, een systeem om bedrijven extra kansen te geven. Via een crowdfundingcampagne wordt de eerste investeringsbehoefte van 75.000 euro bijeen gezocht. Hiervoor kunnen 30 nanogrids worden geplaatst bij 240 gezinnen of 1200 mensen.

Verbruikers worden eigenaar

Een zonnesysteem Solar nanogrid start met twee zonnepanelen en levert zo elektriciteit aan acht gezinnen. Als de behoefte groeit wordt een zonnepaneel toegevoegd. Zo wordt de investering laag gehouden.

De acht gezinnen betalen op voorhand voor hun verbruik via sms. Vanaf het moment dat ze een bepaald verbruik hebben gehaald en betaald, worden ze eigenaar van het systeem. Dat is berekend op ongeveer drie jaar.

Het nanogridsysteem met sms-functionaliteit werd door Energy Kiosks ontwikkeld in België. In Togo is een samenwerking opgezet met een nationale telecomoperator om de sms-functie en bijhorende betalingen te faciliteren.

Momenteel zijn er al vier systemen opgesteld in de Togolese dorpen Wadanyi, Goubi en Billa. De solar nanogrids worden in Togo geproduceerd en onderhouden, zodat er ook kennisoverdracht en werkgelegenheid wordt gecreëerd. Eén smart grid kost 2500 euro. (IPS)