Belgen vertrouwen zelfrijdende wagen niet

De Belg is nog niet toe aan een zelfrijdende wagen. Dat is de duidelijke conclusie uit een studie die London School of Economics en Goodyear samen afnamen onder 12.000 Europeanen in elf landen. De scores tonen dat de Belg pessimistischer is over de technologie dan in onze Europese buurlanden.

54% van de Belgen voelt zich niet comfortabel in een zelfrijdende auto, tegenover 20% die zich wel op zijn gemak voelt. 53% van de Belgen rijdt ook liever niet langs een zelfrijdende wagen. Slechts 35% van de Belgische autobestuurders zou graag automatische voertuigen in het openbaar vervoer zien. Wat betreft het gebruik van nieuwe technologie, bengelt België zelfs helemaal onderaan de Europese ranking: slechts 46% beweert de laatste producten met plezier te gebruiken wanneer de kans zich aandient en 43% is overtuigd van het nut van nieuwe technologieën tijdens het rijden.

Aan de andere kant zijn we blijkbaar wel fan van onze gps: 72% gebruikt gps bij onbekende wegen, en met die score zitten we dan wel weer in het koppeloton.

De Belg rijdt omdat het moet

Belgen voelen zich trouwens sowieso al niet op het gemak in de auto: 43% zegt niet graag met de auto te rijden, 21% zegt enkel te rijden omdat het moet. Belgen kijken hiermee het negatiefst aan tegen rijden van alle Europeanen. Indien zelfrijdende auto's de wegen zouden overnemen, denkt slechts 59% dat ze het plezier van het rijden zouden missen, het laagste aantal in Europa. Ook zou slechts 59% het onprettig voelen om de controle over de wagen af te staan, het tweede laagste cijfer in Europa.