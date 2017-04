Belgen verzamelden nooit zoveel elektro als vorig jaar

10,2 kilogram per inwoner. Zoveel oud elektro hebben Belgen ingezameld via het Recupel netwerk in 2016. In totaal zijn dat meer dan 32 miljoen toestellen waar een snoer aan vasthangt of die op batterijen werken.

"Die stijging is volgens ons onder meer te danken aan het succes van onze RecyclePunten", zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel. "Deze helpen zeker en vast om van de inzameling van oud elektro een gewoonte te maken bij de consument".

De inzameling van lampen en klein elektro steeg het sterkst, respectievelijk met 21,4 procent en 20,1 procent. "Daar zijn we zeer tevreden over", zegt Sabbe. "Ze tonen aan dat onze RecyclePunten niet enkel het inzamelcomfort bij de consument verhogen, maar ook de juiste gewoontes beginnen aan te leren: elektro-afval gooi je niet zomaar weg, je brengt het binnen." In 2017 zet de organisatie verder in op meer RecyclePunten.

Ondanks de goede resultaten moet België tegen 2019 een tandje bijsteken. Dan moeten alle lidstaten van de Europese Unie 65 procent van hun elektro-afval inzamelen voor hergebruik of recyclage. Op dit moment is dat in ons land 40 procent.

"Om die doelstelling te behalen wordt samenwerking cruciaal", klinkt het. "Alle maatschappelijke actoren hebben alvast iets gemeenschappelijk: ze hebben allemaal baat bij meer inzameling. In België hebben we de beste recyclers ter wereld, een inzamelketen die werkt, een bevolking die het al gewoon is afval te sorteren, en overheden die van circulaire economie een prioriteit maken. Alle puzzelstukken zijn er, het is tijd om ze samen te brengen om van België 's werelds beste Urban Mine te maken", aldus nog Sabbe.