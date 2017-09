'Belgen zullen dit jaar voor meer dan 10 miljard euro online kopen'

De online-uitgaven lagen in de eerste zes maanden 10 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Aangezien er in de eindejaarsperiode traditioneel een piek is, verwacht BeCommerce dat de onlineomzet dit jaar voor het eerst boven 10 miljard euro zal liggen. Vorig jaar werd er net geen 9,1 miljard euro online uitgegeven.

Tijdens de eerste jaarhelft werden volgens de 'market monitor' van BeCommerce 42,3 miljoen producten online gekocht door 7,9 miljoen mensen in België. Dat is een toename met 2 procent. Omdat de onlineomzet sneller steeg, betekent dit dat mensen meer uitgeven: gemiddeld 118 euro per aankoop. Het meeste geld gaat naar vliegtuigtickets, hotels, evenementen en reizen. Het onlinewinkelen vertegenwoordigt nu 17 procent van alle uitgaven. De categorie 'computer en accessoires' was de sterkste groeier in de eerste helft van het jaar, met een stijging van 31 procent tegenover een jaar eerder. In deze categorie gebeurt 23 procent van de uitgaven online. Vlaanderen was van januari tot en met juni met 2,92 miljard euro goed voor het merendeel van de online-uitgaven.