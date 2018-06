België niet in koppeloton van Europese innovatieleiders

Elk jaar publiceert de Europese Commissie een vergelijkende beoordeling van de prestaties van de lidstaten op het gebied van innovatie. België mag zich een sterke innovator noemen, en blijft er sinds 2010 op vooruit gaan maar in sommige buurlanden gaat het net iets harder. Zweden is opnieuw de innovatieleider binnen de EU, gevolgd door Denemarken, Finland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, dat de groep van topinnovatoren dit jaar vervoegt. Duitsland zakt naar de groep van sterke innovatoren, en wordt op de voet gevolgd door ons land.

België is wel bij de koplopers als het gaat over samenwerking en innovatieve samenwerkingsmogelijkheden - met een duidelijke rol voor onze KMO's. Dé zorgenkindjes zijn onze arbeidsmarkt en het gebrek aan een bredere economische impact. Ons land heeft met andere woorden een salesprobleem om nieuwe producten en innovaties op grote schaal te vermarkten.

China gaat er bijna drie maal zo snel op vooruit

Sinds 2010 zijn de innovatieprestaties van de EU gemiddeld met 5,8 % gestegen. In de laatste acht jaar zijn de innovatieprestaties in 18 EU-landen gestegen en in tien EU-landen gedaald. De prestaties zijn het sterkst toegenomen in Litouwen, Malta, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en het sterkst gedaald in Cyprus en Roemenië. Op mondiaal niveau is de EU volgens het rapport Canada, Japan en de Verenigde Staten aan het bijbenen. De EU behoudt haar voorsprong op China, maar deze wordt wel snel kleiner omdat China er bijna drie maal zo snel op vooruitgaat als de EU. Ten aanzien van Zuid-Korea bouwt de EU een achterstand op, maar in de komende jaren wordt een geleidelijke inhaalbeweging verwacht.

Werk aan de winkel

De EU erkent in het rapport dat verdere inspanningen nodig zijn om de internationale concurrentiepositie van Europa zeker te stellen. Europese bedrijven spenderen minder aan innovatie dan in de andere markten, en de EU telt ook maar 26 unicorns (start-up bedrijven met een waardering van meer dan 1 miljard dollar, nvdr). In de VS zijn er dat 109 en in China 59. De algemene beschikbaarheid van voldoende risicokapitaal en de gemiddelde grootte van de Europese fondsen blijkt ook te klein om Europese start-ups te laten doorgroeien tot grote bedrijven. 40 procent van de Europese werknemers hebben daarnaast ook nood aan extra digitale skills.

De EU-leiders hebben op 16 mei een informele bespreking gehouden in Sofia over de resultaten en zullen naar verwachting conclusies formuleren tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni aanstaande.