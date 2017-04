België op derde plaats breedbandtoegang in EU

Volgens de 'European Commission Digital Economy and Society Index' of kortweg DESI-index zijn snelle breedbandaansluitingen nagenoeg overal beschikbaar in België. Daarnaast heeft 81 procent van de Belgische aansluitingen een snelheid van tenminste 30 Mbps, vergeleken met een EU-gemiddelde van 37 procent. Nederland en Luxemburg staan respectievelijk op de eerste en tweede plaats op het gebied van connectiviteit. Verder scoort België ook goed op de integratie van technologie door bedrijven.

Een van de minder goede punten is mobiele connectiviteit. Slechts 68 op 100 mensen heeft mobiele internettoegang. Het Europese gemiddelde ligt hier een pak hoger met 84 procent. Ook op vlak van digitale overheidsdiensten heeft ons land duidelijk nog werk aan de winkel. Relatief gezien blijft dat onze grootste zwakte, bovendien is er geen verbetering merkbaar tegenover vorig jaar. Enkel op vlak van 'open data' (de vrije beschikbaarheid van informatie) gaan we erop vooruit. Hiermee strandt België op een zesde plaats in de DESI-index.

Helemaal boven de DESI-index staat Denemarken. Dat land maakte tegenover vorig jaar op vrijwel elk vlak vooruitgang en voert de EU- en wereldrankings aan als het aankomt op het gebruik van digitale technologie.