België telt 380 gelicentieerde dronepiloten

Wie verder dan zijn eigen tuin of parkeerplaats wil vliegen moet sinds april vorig jaar een licentie hebben als dronepiloot. Sinds die tijd zijn er door het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV) vier examens georganiseerd waarbij 254 licenties klasse 1 en 126 in klasse 2 zijn behaald. Op 5 juli organiseert het DGLV de eerstvolgende examenronde.

Klasse 1 is voor dronepiloten vanaf 18 jaar die met onbemande vliegtuigen tot 150 kilo mogen vliegen en daarmee tot 91 meter (300 ft) hoog mogen gaan. Een licentie in klasse 2 mag u al vanaf 16 jaar behalen. Al bent u hier beperkt tot drones van maximaal 5 kilogram die tot 45 meter (150ft) hoog mogen vliegen.

Wie commercieel wil vliegen kan dat zowel met een licentie klasse 1 als klasse 2. Al biedt die eerste wel meer mogelijkheden. In beide gevallen moet uw drone geregistreerd worden, hebt u een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid nodig en mag u niet vliegen in een gecontroleerd luchtruim. Het examen zelf bestaat uit een praktijkproef, in het geval van een licentie klasse 1 ook voorafgegaan door een theoretisch examen. Volgens de FOD Mobiliteit draait het slaagpercentage voor de twee momenteel rond de 60 procent.

Wie een (speelgoed)drone in huis heeft, moet voor alle duidelijkheid geen licentie behalen, al zijn er wel praktijkopleidingen mogelijk voor wie dat wil. Deze drones vallen onder recreatief gebruik zo lang het gaat om toestellen boven privéterrein met een maximale opstijgmassa (dus inclusief batterijen, vastgemaakte camera's of waterballonnen) van 1 kilo die tot tien meter hoog mogen vliegen.