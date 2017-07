Het gaat om cijfers voor het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De cijfers zijn afkomstig van ISPA, dat de voornaamste internetproviders vertegenwoordigt.

Op de consumentenmarkt gaat het om 3.783.275 aansluitingen of een stijging met 0,74 procent op kwartaalbasis. De zakelijke markt groeide in dezelfde drie maanden met 0,44 procent naar 441.120 lijnen. In totaal kwam er netto 29.313 aansluitingen bij.