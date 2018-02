België telt helft meer glasvezelaansluitingen dan jaar geleden

België telde in september 2017 48 procent meer glasvezelaansluitingen dan in dezelfde periode in 2016. Het gaat daarbij om fibre-to-the-home (FTTH) of fibre-to-the-building (FTTB). Daarmee zit ons land bij de top tien van Europese groeiers, gelijk met Zweden (49%), Finland (44%), Roemenië (51%) of Estland, Letland en Litouwen (48-49%).

De cijfers zijn afkomstig van de FTTH Council, zeg maar de belangengroep voor de glasvezelsector, en worden samengesteld door onderzoeksbureau iDate.

Dat FTTH/B in ons land sterk groeit is onder meer te danken aan de plannen van Proximus om de komende jaren miljarden euro's te investeren in haar netwerk. Zo is de operator sinds begin 2017 bezig met een uitrol in grote steden. Zelfs Telenet levert vandaag in beperkte mate glasvezel tot aan de woning, al blijft het bedrijf wel hoofdzakelijk steunen op coax.

Laag startersaantal

Toch verdienen de cijfers enige nuancering langs beide kanten. Zo waren er op de residentiële markt tot begin vorig jaar amper glasvezelverbindingen. De voornaamste uitzonderingen waren nieuwe verkavelingen, waar sowieso een nieuwe aansluiting moest komen, en enkele testprojecten. We stijgen dus vooral omdat het aantal FTTH-verbindingen nog bijzonder laag ligt.

Zo laag zelfs dat België niet eens voorkomt op de Europese rangschikking, die begint vanaf 1 procent penetratie. Vandaag wordt die geleid door Letland (iets meer dan 50 procent) gevolgd door Zweden en Litouwen (+40%). Rusland, Wit-Rusland, Roemenië, Spanje en Noorwegen hebben vandaag een FTTH-penetratie van meer dan 30%.

Beter kopernetwerk

De andere kant van het verhaal is dat ons land, en dan in het bijzonder Proximus, de snelheid van het oude kopernetwerk de afgelopen jaren kon blijven verhogen, onder meer door vectoring-technologie.

Dat maakt dat de operator vandaag snelheden tot 100 Mbps kan aanbieden zonder glasvezel tot aan de woning. Zo is er vandaag al jaren glasvezel tot aan de straatcabine (fibre to the curb, FTTC). Dat maakt dat de nood om te investeren in FTTH tot voor kort minder dringend was.