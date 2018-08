België telt meer dan 4,3 miljoen internetaansluitingen

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er 4.348.483 actieve internetaansluitingen geteld in ons land, een stijging van 2,99 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Netto kwamen er 126.123 verbindingen bij op jaarbasis. De cijfers zijn afkomstig van ISPA, de vereniging van internetproviders.

De residentiële markt is goed voor 3.924.517 verbindingen, een stijging van 3,05 procent op jaarbasis. De zakelijke markt groeit iets trager met een totaal van 423.966 lijnen, 2,37 procent of netto 9.828 verbindingen op jaarbasis erbij.