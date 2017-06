België zet mee schouders onder Europese supercomputers

Die nieuwste generatie computers met een fenomenale rekenkracht is erg belangrijk voor onderzoek en innovatie. Maar lang niet alle landen zijn in staat om de infrastructuur op eigen kracht uit te bouwen en te onderhouden. Bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld) plaatste vandaag de nodige handtekeningen voor de Belgische toetreding tot het project.

"High-performance computing evolueert volop richting de volgende doorbraak - honderd keer sneller dan de snelste machines die op dit moment voorhanden zijn in Europa", zo schetste eurocommissaris Andris Ansip eerder dit jaar bij de lancering van het project door zeven lidstaten. "Als we afhankelijk blijven van anderen voor deze kritieke capaciteit, dan riskeren we technologisch vast of achter te lopen, of geen toegang te hebben tot strategische know-how. Europa heeft geïntegreerde supercomputers nodig om voorop te kunnen blijven in de wereldwijde race."

België schaart zich nu mee achter het project. Minister van Digitale Agenda De Croo ondertekende vrijdag de gezamenlijke verklaring, in de marge van een Europese ministerraad. "Dit project is een kans om samen te bouwen aan de digitale infrastructuur voor de toekomst. Supercomputers zullen onze economie en onze samenleving grondig veranderen. Denk maar aan de snellere ontwikkeling van geneesmiddelen of innovatief onderzoek naar hernieuwbare energie. Het is belangrijk dat ons land zich aansluit bij de innovatieve voorhoede in Europa." Concreet spreken de deelnemende lidstaten af om een samenwerkingskader uit te bouwen voor de aankoop en inzet van een "geïntegreerde supercomputerinfrastructuur van de nieuwste generatie". België zal twee vertegenwoordigers benoemen die zullen deelnemen aan de Europese discussies, besluit De Croo, die coördinatie belooft met de gewesten.