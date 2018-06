Belgisch bedrijf scoort bij CERN

Automation heeft een order op zak om bij het CERN, de European Organization for Nuclear Research, tien 'prefabricated datacenter modules' te leveren. Die uitbreiding van de datacenters moet het mogelijk maken om in twee experimenten van het CERN meer informatie te verzamelen en te beheren aan een aanvaardbare kost en met een korte oplevertijd.

Het CERN beslist dus uitdrukkelijk niét om nieuwe of extra traditionele datacenters te bouwen, maar om upgrades uit te voeren via prefabricated datacenter modules. Volgens Automation is de keuze ingegeven door enerzijds de hoge performantie van de modules, maar anderzijds ook door het energieverbruik. Een traditioneel datacenter zou 25 procent meer energie verbruiken dan een prefabricated datacenter, klinkt het bij Automation.

De modules worden overigens ook dichter bij huis gebruikt. Proximus bijvoorbeeld zet modules rond 'fresh air' ('SAFE ECO') in om het fiber-to-the-home (ftth) project te ondersteunen. Die modules maken heel wat minder lawaai, wat belangrijk is voor locaties in residentiële gebieden.

Automation kan buigen op meer dan twintig jaar ervaring in het ontwerp van containers, wat uitmondde in het SAFE-concept: Secure, Autonomous, Flexible and Efficient. Oftewel: in lijn met de huidige noden voor ICT-apparatuur.