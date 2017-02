Belgisch bedrijf wil presentaties live delen zonder wifi

Crowdbeamer bestaat al even maar lanceert vandaag zijn gelijknamig product. Daarbij volstaat het voor aanwezigen om een app te downloaden voor pc, tablet of smartphone en hij of zij ontvangt meteen de presentatie in real time, met de mogelijkheid om nota's te nemen.

De presentator zelf moet tussen zijn laptop en de beamer het toestel van Crowdbeamer plaatsen. Dat toestel creëert een lokaal wifi-netwerk voor de aanwezigen en beschikt ook over een batterij van 4000 mAh zodat je ook op minder evidente locaties je presentatie kan delen. Ook is er een ethernetaansluiting en interne en externe opslag (microSD) voorzien.

Crowdfunder is opgericht door Hans Romaen en Peter Ryckaert. Onder meer Deloitte en Hanssens Telecom gebruiken het product en de software vandaag.