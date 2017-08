Belgisch filiaal van Google in vizier van de fiscus

'Op het moment dat de jaarverslagen werden goedgekeurd, was de controle nog steeds aan de gang', aldus Google België, dat toevoegt dat het 'momenteel aan het onderhandelen is met de fiscus om tot een akkoord te komen'. De FOD Financiën geeft omwille van zijn beroepsgeheim geen verdere informatie over de zaak.

Reclame vanuit Ierland gefactureerd

Het Belgische filiaal van Google gaf in 2016 een omzet van 32 miljoen euro en een winst van 1,9 miljoen aan. Daarop betaalde het bedrijf 740.404 euro belastingen. De omzet komt echter niet overeen met de reële financiële activiteit van het bedrijf, het verkopen van advertentieruimte. De reclame wordt vanuit Ierland gefactureerd, waar het Europese moederbedrijf van Google zich bevindt, en waar de fiscale voorwaarden voordeliger zijn. Volgens schattingen zou de reële omzet meer dan 220 miljoen bedragen.