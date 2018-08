Belgisch kenniscentrum wil Europese e-commerce stimuleren

Cross-Border Commerce Europe mikt op Europese e-commerce en omnichannel spelers in B2B en B2C. "Vandaag is de grens tussen on- en offline weg. Zelfs pure online spelers zoals Amazon gaan offline en klassieke offline spelers zoals Ikea leveren vandaag aan huis," legt Carine Moitier uit aan Data News.

Daar zit volgens haar organisatie een enorm groeipotentieel. In 2017 was de grensoverschrijdende e-commerce (B2C) in Europa goed voor 121 miljard euro. Cross-Border Commerce Europe verwacht dat dit tegen 2022 oploopt tot 245 miljard euro. De totale markt, dus ook met de binnenlandse transacties, bedraagt vandaag 550 miljard euro.

Moitier was in 2005 medeoprichtster van BeCommerce, de Belgische sectorvereniging voor webwinkels, maar met haar nieuw project wil ze op Europees niveau bedrijven helpen om hun Europese (online) groei te versnellen. "We merken dat veel bedrijven nood hebben aan concrete informatie voor hun Europese activiteiten. Er is bijvoorbeeld een Europees geharmoniseerd label, één etiket om een bestelling vanuit je magazijn tot bij de eindklant te krijgen, maar veel spelers weten niet eens dat het bestaat. Daarnaast is er ook veel rond e-logistics, e-payment en e-regulations dat we nauw opvolgen."

Cross-Border Commerce Europe wil een kenniscentrum zijn voor haar leden. Daarnaast wil het ook optreden als een lobby naar Europa toe. "We willen met onze organisatie vragen waar de markt nood aan heeft, maar ook omgekeerd: kijken naar wat de Europese Commissie beslist en hoe bedrijven dat concreet kunnen implementeren. Op dat vlak was GDPR een big bang om bedrijven te laten beseffen dat ze zich goed moeten informeren over regelgeving. Maar dat geldt ook voor andere regels en trends. Vroeger was dat voor velen een ver-van-ons-bed gegeven, nu is er meer besef dat je op de hoogte moet zijn."

Eén continent, veel verschillen

Ondanks de harmonisering van de Europese markt is er volgens Moitier nood aan die ondersteuning. "Europa blijft complex met in elk land een andere cultuur, andere werkwijzen op logistiek vlak of betalingen. Om dat succesvol te kunnen opstarten heb je de juiste bagage nodig en dat is onze uitdaging." Als voorbeeld wijst ze naar Coolblue, dat al jaren succesvol is in Nederland en Vlaanderen, maar pas recent de stap zetten naar Wallonië. "En omgekeerd zie je dat veel Franse ondernemingen in eerste instantie enkel naar Wallonië kijken."

"Vaak gaat het om marktkennis en daar willen we een Europees helicopterview bieden met cijfers, trends en vergelijkingen tussen landen. In Italië is bijvoorbeeld Mybank de marktleider voor betaaloplossingen, maar in Noord- of Centraal-Europa is dat veel minder bekend. Dat wil je weten voor je die markt opgaat. Daarnaast willen we ook netwerkevents en webinars voor onze leden organiseren."

Het project van Moitier focust zich in eerste instantie op twaalf West-Europese landen: Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk en de Benelux. "Daar ligt de e-commerce penetratie het hoogst, maar het is uiteraard wel de bedoeling dat we op termijn ook naar andere landen trekken." De organisatie focust op bedrijven die in minstens drie Europese landen actief zijn, maar ook Niet-Europese spelers met Europese activiteiten zijn welkom. Cross-Border Commerce Europe haalt zelf haar inkomsten van leden (retailers) en partners (toeleveringsbedrijven). Onder meer Marks & Spencer, Ikea, Carrefour, Nespresso en Wijnvoordeel zijn al lid. Van die laatsten hebben onder meer Worldline, MyBank en Oney hun steun al toegezegd.