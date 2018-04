Belgische 5G opnieuw stapje dichter bij realiteit

Het gaat om een zogenaamde 5G NR (New Radio) opstelling in de 3,5 Ghz band (C-band) die Massive MIMO-technologie gebruikt, daarbij kan er een grotere hoeveelheid data over dezelfde band komen en wordt het bereik fors verbeterd, zegt Proximus.

De test leverde een snelheid van 2,94 Gbps op aan een latency (reactietijd) van 1,81 milliseconden.

De buitenshuisopstelling volgt op een eerdere indoor test uit november 2016 op het hoofdkantoor van Proximus. Daar haalden de twee telecomspelers een snelheid van 70 Gbps, hetzij in een labomgeving.

"Nu de specificaties van 5G steeds duidelijker worden, verkennen we de mogelijkheden van deze mobiele technologie van de volgende generatie," zegt Geert Standaert, CTO van Proximus. "Deze tests met Huawei zijn heel waardevol voor ons, omdat ze ons toelaten kostbare inzichten te verwerven in deze baanbrekende technologie en in de voordelen die ze voor bedrijven en consumenten in België zal opleveren. Op die manier maakt Proximus zich op om 5G naar België te brengen."

Proximus wil op termijn 5G aanbieden en werkt daarvoor samen met het Chinese Huawei, dat de 5G NR opstelling en het 5G test Customer Premise Equipment leverde. Huawei levert vandaag al de 4G-netwerkapparatuur bij Proximus, of ze dat ook voor 5G zal doen is nog niet beslist, maar de kans lijkt groot. Naast Huawei heeft ook concurrent Ericsson sinds begin dit jaar een 5G-testopstelling actief in Hasselt.

De testopstelling is ook goed nieuws voor universiteiten. Proximus en Huawei willen de opstelling zes maanden toegankelijk maken voor universiteiten die de propagatie, performantie en het uitgestraald vermogen van de nieuwe technologie willen testen.