Belgische AI-start-up lonkt naar de VS

"We hebben sinds kort een Amerikaanse minderheidsaandeelhouder en zijn daarom aan het uitbreiden naar de VS met een kantoor in Miami, " vertelt CEO Rachel Alexander aan Data News. Die investeerder is Lynn Westall, en de keuze voor Miami heeft dan ook deels met haar te maken. "Europeanen kijken sneller naar San Francisco. Maar Miami is een interessante uitvalsbasis voor de rest van Amerika." Hoe groot de Amerikaanse investering precies is, maakt Omina Technologies niet bekend. De ontwikkeling van de artificiële intelligentie blijft wel in België, de sales zitten vooral in het Amerikaanse kantoor.

Ook het aantal werknemers is intussen van 4 naar 9 opgeklommen. "Maar we verwachten eind dit jaar rond de 20 mensen te eindigen, " zegt Rachel Alexander.

Inhoudelijk wordt de focus nu uitgebreid met consultancy en opleiding. "We horen van bedrijven vaak dat ze hun machine learning intern willen ontwikkelen, maar dat zijn lastige profielen om te vinden. Daar tegenover hebben wij hoog opgeleide mensen met heel specifieke capaciteiten. Daarom hebben we intussen ook een consultancyafdeling." Tot slot is er ook de Omina Academy, waar het bedrijf zelf opleidingen rond machine learning geeft. "Bedrijven zitten nog in de prille fase van hun omgang met machine learning, met die academy kunnen bedrijven hun IT of management naar ons sturen om over onze aanpak te leren, maar vooral wat machine learning voor hun bedrijf kan betekenen."