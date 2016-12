Belgische CIO nauwelijks betrokken bij eindklanten

Kosten drukken en de efficiëntie verbeteren: het blijft één van de belangrijkste verwachtingen die bedrijven hebben van hun it-afdeling naast - uiteraard - zorgen dat de it-systemen beschikbaar en performant blijven. Maar 7 op de 10 Belgische cio's zegt wel dat het bedrijf ook verwacht dat de it-afdeling bestaande business-processen verbetert. 65 procent geeft daarnaast aan dat de it-afdeling de (verdere) digitalisering van het bedrijf moet aansturen of verbeteren. Dat blijkt uit de jongste Global CIO Survey van Deloitte.

Het lijkt voor de Belgische cio dan ook duidelijk dat 'digitalisering' het terrein is dat in de komende jaren een enorme impact zal hebben op de bedrijfsactiviteiten. Meer dan de helft van de respondenten voorspelt een budgettoename met 10 procent in de komende twee jaar voor digitale projecten. Een derde van hen verwacht zelfs meer dan 10 procent. Dat is goed nieuws voor de cio, die hierin kansen ziet om mee bedrijfswaarde te creëren.

Business overlegt niet met IT over klanten

Volgens 53 procent van de ondervraagde cio's zijn 'klanten' de absolute topprioriteit bij Belgische bedrijven. Vorig jaar was dat volgens hetzelfde onderzoek trouwens nog 'bedrijfsprestaties'. Maar ondanks die bedrijfsfocus op 'klanten', is de cio in heel wat gevallen niet of nauwelijks bij de eindklant betrokken. Minder dan de helft van de respondenten ontwerpt producten en diensten voor klanten. Hetzelfde geldt voor analyses van klantgegevens of klantervaringen. Dit kan volgens Deloitte leiden tot de conclusie dat veel van de klantgerichte initiatieven nog steeds tot stand komen zonder overleg tussen business en it.

En dat kan voor de cio een probleem worden. De focus van bedrijven ligt immers meer dan ooit op het aantrekken, behouden en engageren van eindklanten, en is een drijvende kracht achter het digitale transformatieproces.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.217 technology leaders verspreid over 48 landen. Specifiek in België werden 43 cio's bevraagd, vooral uit de bouwsector, maakindustrie, energie, retail, financiële, zakelijke en professionele diensten.