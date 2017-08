Belgische CIO tevreden met job, maar moet snel weer weg

Twee op drie cio's zijn tevreden in hun huidige functie, waar dit wereldwijd slechts 39 procent bedraagt. Die tevredenheid lijkt ook te zitten bij it-verantwoordelijken want procentueel blijven dubbel zoveel van hen tien jaar of langer bij dezelfde werknemer.

Maar de job van cio zelf blijft niet lang ingevuld. In België blijft twintig procent van de cio's twee jaar of minder op post, wereldwijd ligt dat op 32 procent. Na vijf jaar is 59 procent vertrokken (wereldwijd), hoewel velen eigenlijk langer willen blijven.

Vorig jaar schreven we al dat de invloed van de cio nooit zo groot was. Die trend zet zich door want voor het eerst in tien jaar geloven meer dan zeven op tien cio's (wereldwijd) dat hun functie strategischer wordt. 92 procent van hen nam het afgelopen jaar deel aan een directievergadering.

Onzeker over cybersecurity

De studie van KPMG en Harvey Nash ondervraagt 4500 cio's en it-verantwoordelijken uit 86 landen, waaronder ook België. Voor ons land leren we onder meer dan meer dan 42 procent van hen het afgelopen jaar een ernstige cyberaanval te verwerken kreeg, meer dan het wereldwijde gemiddelde van 32 procent. Belgische respondenten voelen zelf ook dat ze minder goed voorbereid zijn op deze en toekomstige aanvallen ten opzichte van hun internationale collega's.

Wel hebben de Belgen voldoende kennis op vlak van infrastructuur en operaties, maar het blijft lastig om werknemers te vinden met genoeg digitale kennis en kennis rond change management en bedrijfsinfrastructuur. Wereldwijd blijft bedrijfsarchitectuur de snelst groeiende technologische vaardigheid. Al blijft 'big data' met 42 procent de meest gevraagde vaardigheid, 8 procent meer dan vorig jaar.

Vrouwen krijgen opslag

Een opvallende vaststelling uit de studie is overigens dat vrouwelijke cio's (wereldwijd) veel vaker loonsopslag hebben gekregen dan hun mannelijke collega's. Al moeten we daarbij nuanceren dat de studie niet onderzocht of die vrouwen daardoor ook effectief meer verdienen dan hun mannelijke tegenhangers. Het aantal leidinggevende vrouwen in IT blijft met negen procent wel zeer laag.

Meer budget

Niet alleen vrouwen krijgen opslag, ook het budget voor innovatie en digitale arbeid stijgt of blijft tenminste gelijk bij 89 procent van de wereldwijde respondenten. Het verrast niet dat cyberveiligheid bovenaan de prioriteitenlijst staat. Twee op drie cio's investeert of wil investeren in digitale arbeid.

Risico op mislukking

KPMG en Harvey Nash polsen ook naar de redenen waarom it-projecten mislukken. 61 procent geeft alvast aan dat de projecten vandaag complexer zijn dan vijf jaar geleden. Hier geven de respondenten wereldwijd aan dat dit doorgaans ligt aan zwak leiderschap (46%), een te optimistische aanpak (40%) en onduidelijke perspectieven (40%).

Maar ook een gebrek aan getalenteerd personeel is een probleem. 27 procent van cio's wijst op een gebrek hieraan. Nochtans merkt de studie op dat projectmanagementvaardigheden dan weer niet opduikt in de lijstjes met technologische vaardigheden, wat vroeger wel het geval was.