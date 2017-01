Belgische Collibra haalt 50 miljoen dollar op bij Zuckerberg en co

De voornaamste investeerder is Iconic Capital, dat onder meer Mark Zuckerberg, Twitter-oprichter Jack Dorsey en LinkedIn-oprichter Reid Hoffman achter zich heeft. Maar ook Battery Ventures, Dawn Capital, Index Ventures en Newion Investments namen deel aan de investeringsronde. Matt Jacobson, van Iconiq Capital, krijgt een zetel in de raad van bestuur.

Collibra is niet aan zijn proefstuk toe. De series C investeringsronde brengt het totaal opgehaalde kapitaal op 75 miljoen dollar. In september 2015 haalde het bedrijf al 23 miljoen dollar op (series B) en daarvoor kon het al ruim 2,5 miljoen dollar ophalen. Het bedrijf helpt grote organisaties met het opvolgen en automatiseren van hun data. Dat wil zeggen dat het makkelijk moet zijn om te weten wie welke gegevens gebruikt of aanpast. Het bedrijf is in verschillende sectoren actief, maar is hoofdzakelijk bij financiële dienstverleners in trek.

Collibra werd in 2008 opgericht als spin-off van de VUB en wordt geleid door medeoprichter Felix Van de Maele. In de raad van bestuur zetelen onder meer Tony Mary (ex-IBM) en Dirk Boogmans (ex-GIMV). De start-up werd eerder ook al door Data news bekroond tot start-up of the Year.