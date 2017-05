Belgische hacker achterhaalt privéadres Melania Trump

De Ceukelaire moest niet veel moeite doen om het privéadres van Melania Trump te achterhalen. "Via de functie voor een vergeten wachtwoord kreeg ik de eerste en laatste letters van haar mailadres te zien. Daarom heb ik een programma geschreven dat heel snel veel logische combinaties uitprobeert, onder meer met extra letters. Op een halve minuut was het prijs." Aldus De Ceukelaire aan Data News.

De Ceukelaire is niet aan zijn proefstuk toe. Een paar maanden geleden demonstreerde hij een gelijkaardige poging waarbij hij het gsm-nummer van minister Jan Jambon te zien kreeg. Hij wou de exacte aanpak toen niet delen om politici en anderen de tijd te geven om hun telefoonnummer van Facebook te verwijderen.

OEPS! @FLOTUS haar privé mailadres lekt! Vriendelijk op gewezen (en meteen uitgenodigd in het wondermooie @Oilsjt) :-) pic.twitter.com/AQcvSRfdJp -- Inti De Ceukelaire (@intidc) 24 mei 2017

Het probleem met dergelijke gegevens is dat Facebook ze standaard openbaar maakt aan je eigen vrienden. "Je kan dit perfect voorkomen door je mailadres dat je op Facebook gebruikt als 'privé' in te stellen. Maar net zoals bij telefoonnummers staat dit standaard aan."

Facebook zelf liet destijds aan De Ceukelaire weten dat het de privacyinstelling niet zou aanpassen omdat het geen probleem vormt. Ook het eindeloos raden naar combinaties van mogelijke mailadressen is geen probleem. "Facebook blokkeert je pas na een paar honderd keer, en zelfs dan kan je het nog steeds omzeilen dus je bent snel binnen."

Het mailadres van Melania Trump raden betekent weliswaar niet dat ze gehackt is. Maar De Ceukelaire wijst er op dat zo'n privéadres vaak wel de eerste stap is. "Vanaf dan is het makkelijk om te achterhalen of dat adres ooit betrokken raakte bij een groot datalek." Op dat moment wordt de kans al iets groter dat ook haar wachtwoord te achterhalen is.