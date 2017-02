Belgische kinderen zijn geïnformeerd (en bang) over het internet

Uit onderzoek van Kaspersky Lab bij een duizendtal kinderen tussen 10 en 15 in de Benelux, blijkt dat 96% van hen een of andere zorg heeft bij het surfen. Amper 4 procent heeft geen enkele angst voor het internet. Op zich is dat geen slecht nieuws, gezien de hoeveelheid securitylekken en andere rotzooi die ze daar kunnen tegenkomen. De Belgische kinderen in het onderzoek maakten zich onder meer zorgen over vreemde mensen op het net die hen vragen ongemakkelijke (35,7%) of illegale (34,5%) dingen te doen, of over pestgedrag door onbekenden (21,7%).

Opvallender is de vooruitziendheid van de ondervraagde kinderen. Zo maakt 43,2% zich zorgen over zijn toekomstige jobvooruitzichten, als hij of zij iets fouts online post. Daarbij maakt de leeftijd van de kinderen niet veel uit. Het is dus niet zo dat tienjarigen (42,3 % over de hele Benelux) zich hier veel vrijer voelen dan 15-jarigen (48,8 %).

Ook opvallend, bijna de helft van de Belgische ondervraagden is bekend met het idee dat als iets op het internet wordt gepost, dat het waarschijnlijk wel blijft plakken. 44,6% van de Belgische kinderen in het onderzoek maakt zich zorgen dat als ze iets posten en deleten, dat iemand anders het misschien toch nog kan vinden. De kinderen in het onderzoek zijn dan ook best goed geïnformeerd en misschien ook voorzichtiger dan vaak gedacht. Amper 3% geeft aan nooit met zijn of haar ouders gesproken te hebben over de regels om zich op internet te begeven. 39,9% mag online doen en laten wat ie wilt, terwijl de meerderheid zich wel aan regels moet houden, zij het via ouderlijk toezicht, tijdslimieten, types van websites die niet bezocht mogen worden, of een combinatie daarvan. Interessant is dat 15,5% aangeeft dat ze regelmatig discussies hebben met hun ouders over hun online gebruik.

De andere kant van de medaille

Wel blijkt dat die ouders goede reden hebben om hun kinderen in het oog te houden. 45,8% van de Belgische ondervraagde kinderen geeft aan al eens vloekwoorden tegen te komen, 37,5% geweld en 32,1% vond al porno op het internet.

De kinderen zelf weten trouwens ook het net te gebruiken voor minder onschuldige dingen. Zo maar even 8 op 10 van de Belgische ondervraagden zou zelf gemene dingen over iemand posten, als die iemand iets deed dat hen boos maakt. Ook boeiend: 31,5% denkt het ouderlijk toezicht op hun tablet of smartphone te kunnen omzeilen als ze dat echt willen. 29,2% zegt te weten hoe ze hun IP-adres kunnen verbergen. 83% zegt dan weer te geloven dat ze hun online activiteiten voor hun ouders verborgen kunnen houden als ze dat echt willen.

Naar aanleiding van het onderzoek dringt Kaspersky Lab er bij ouders, leraren en de security-bedrijfstak op aan om samen te werken bij het creëren van een veilige omgeving voor kinderen, zodat ze zonder angst of zorgen online kunnen leren en ontspannen. Tot die tijd dat het web veilig is, weten onze kinderen gelukkig wel al min of meer wat ze mogen verwachten. Of ze ook echt iets met die kennis doen, is een andere vraag .

Het onderzoek werd uitgevoerd door Opinion Matters in opdracht van Kaspersky Lab, in September vorig jaar. Een duizendtal Benelux-kinderen tussen tien en vijftien jaar oud werden ondervraagd in september 2016. Daarvan kwamen er 336 uit België. Elk van de kinderen kon thuis op het internet.