Belgische messaging app Chestnote haalt 650.000 euro op

Amper 4 maanden na haar officiële lancering heeft Chestnote er 3 investeerders bij. Nova Reperta Holding, imec.istart (het incubatieprogramma van imec) en Martin Raeymakers (ex- AR Metallizing) zetten hun schouders mee onder de verdere uitbouw van het bedrijf.

Met de contextual messaging app kunnen gebruikers een tekst, foto of video creëren en vervolgens het juiste moment en de precieze locatie bepalen waar hun bericht gelezen, gezien of beluisterd wordt. Daarmee wil de start-up een tegengewicht bieden voor de vele instant berichten die we dagelijks via de bekende social media kanalen consumeren. Ook organisaties, vandaag al o.a. Cirque Du Soleil, kunnen er de vruchten van plukken door relevanter te zijn voor hun doelpubliek.

"Vandaag de dag wil niemand nog overladen worden met tal van berichten", vertelt ceo Peter Wellens. "Chestnote maakt communiceren niet alleen spannender, maar ook relevanter. Bedrijven kunnen de app dan weer benutten in het kader van inbound marketing. Hun berichten worden getoond op een plaats en een moment die voor hen relevant zijn. Waar je op Facebook misschien 100.000 mensen bereikt, kan je met Chestnote voor hetzelfde budget 500 bezoekers naar je evenement trekken."

Chestnote is sinds 14 juli beschikbaar voor iOS en Android. Meer info op www.chestnote.com.