Belgische onderzoekers ontwerpen hoogtechnologische tracker voor koeien

Na drie jaar hebben onderzoekers een prototype klaar van het toestel. Dat combineert een aantal bestaande informatica-toepassingen voor koeien in een klein toestel. Dat wordt inductief geladen, zodat de batterijen in het toestellen nooit handmatig opgeladen moeten worden. Voor de boeren moet het voordeel praktisch, maar ook financieel interessant zijn. Omdat de gezondheid en de locatie van de koeien zo voortdurend wordt opgevolgd, worden complicaties vermeden en kan de boer snel ingrijpen wanneer dat nodig is.

Moment van kalving en bronst voorspellen

Het toestel volgt verschillende indicatoren van vruchtbaarheid en gezondheid op met een beperkt aantal sensoren, die draadloos informatie doorsturen naar een centraal systeem. Concreet gaat het om een temperatuursensor in het oormerk van de koe en een bewegings- en lokalisatiesensor in de halsband. Slimme algoritmes vertalen de ruwe data in hapklare informatie en adviezen voor de melkveehouder. Zo kan het moment van kalven tot 24 uur op voorhand worden voorspeld, wanneer de sensoren detecteren dat de koe minder voeder opneemt, minder herkauwt en onrustiger wordt. Voor bronst geldt hetzelfde, wanneer het systeem detecteert dat de koe meer stappen zet, minder voeder opneemt en minder neerligt dan normaal. Tot slot hebben deze sensoren ook het potentieel om een ziek dier of beginnende klauwproblemen sneller op te sporen.

De nieuwe technologie heeft veel potentieel omdat boeren steeds vaker kiezen voor grotere kuddes, wegens het economische schaalvoordeel dat het oplevert. Maar die grote groepen zijn moeilijk te overzien en dat vergroot de nood aan technologische hulpmiddelen. De verminderde veearts- en andere kosten en minder tijdsinspanningen maken de investering de moeite.