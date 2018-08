Belgische Overwatch-spelers kunnen geen lootboxen meer kopen

In april maakte de Belgische Kansspelcommissie al bekend dat ze lootboxen in videogames beschouwt als een vorm van gokken. In haar rapport melde de Kansspelcommissie onder meer dat de games 'Overwatch', 'Fifa 18' en 'Counterstrike: Global Offensive' de Belgische gokwet overtreden. Nu, enkele maanden later, heeft uitgever Blizzard de lootboxes weggenomen uit 'Overwatch' en 'Heroes of the Storm', althans voor spelers uit ons land.

'Lootboxen' zijn virtuele beloningen die spelers kunnen kopen, of vrijspelen in het spel zelf. In die doos zitten vaak cosmetische ingrepen, zoals outfits voor een personage, maar een speler weet op voorhand niet wat er in de doos zal zitten, en dat is een deel van het probleem.

Justitieminister Koen Geens liet het fenomeen onderzoeken als reactie op een controverse met een eerder game 'Star Wars: Battlefront'. Bij de bekendmaking van het rapport riep hij in eerste instantie op tot overleg met de sector, maar hij dreigde ook met gevangenisstraffen tot vijf jaar en boetes die oplopen tot 800.000 euro als er geen veranderingen zouden komen.

Die zijn er bij deze. "Hoewel wij bij Blizzard verrast waren door deze conclusie, en dezelfde mening niet zijn toebedeeld, hebben we besloten om ons in regel te stellen met hun interpretatie van de Belgische wet", schrijft Blizzard in een mededeling. Spelers in België zullen niet langer in staat zijn om lootboxes te kopen. Ze kunnen ze wel nog krijgen door het spel te spelen.

Blizzard volgt hiermee in de voetsporen van uitgever Valve, die vorige maand betaalde lootboxen blokkeerde voor Belgische en Nederlandse spelers in 'Counterstrike: Global Offensive', en uitgever 2K, dat hetzelfde deed voor het spel 'NBA 2K'. Het is nog niet duidelijk of uitgever EA iets zal veranderen aan 'Fifa 18', het derde spel dat in het originele rapport genoemd wordt.