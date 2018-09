Belgische start-up groeit verder in San Francisco na management buy-out

Het in 2015 opgerichte LynxCare beroept op text mining en artificiële intelligentie voor de verwerking van dossiers. Dat moet artsen en ziekenhuizen helpen om sneller en op grote schaal inzichten te verwerven voor de optimalisatie van zorgtrajecten. Naar eigen zeggen kunnen medici zich daardoor meer toeleggen op het bieden van een 'menselijkere zorg'.

Amerikaanse gezondheidszorg

Toen De Feu en Hens in het najaar van 2017 met 1,2 miljoen euro aan extra kapitaal naar San Francisco trokken, hadden ze enkel Europese klanten. Vandaag heeft LynxCare twee grote klanten in de VS overtuigd van hun toegevoegde waarde. Een daarvan is Stone Clinic, een befaamd orthopedisch ziekenhuis. "Het Amerikaanse systeem van gezondheidszorg speelt zowel in ons voordeel als in ons nadeel", legt De Feu uit. "In België is medische zorg een vanzelfsprekendheid, maar in de VS is die niet voor iedereen toegankelijk. Anderzijds hebben ziekenhuizen er wel serieuze budgetten om te investeren in innovatie."

Naar eigen zeggen is LynxCare er afgelopen negen maanden in geslaagd om van pilootprojecten betalende klanten te maken. Dat heeft volgens de start-up veel te maken met haar netwerk. "In San Francisco draait alles echt om wie je kent", vult De Feu aan. "Dat merken we vooral sinds we in de lokale accelerator The Alchemist zitten."

Verder groeien met management buy-out

De Feu laat ook weten dat het twee Belgische early-stage angels heeft uitgekocht. "Op een bepaald moment moet je als angel beslissen of je wil doorgroeien of je al wil exiten", zegt hij. "Onze tijdshorizon is nu vooral blijven groeien op lange termijn. Daar gaan we voor."