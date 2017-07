Belgische start-up tegen winkeldiefstallen scoort in de VS

SpotCrowd is de start-up van Alexander Siera en Roderick Lindner en Johnny Mills en streamt camerabeelden naar een platform waar anderen ze in real time bekijken en verdachte handelingen melden. De gezichten van de consumenten worden automatisch onherkenbaar gemaakt. Ook weet een spotter niet in welk land of welke winkel hij of zij kijkt.

TechStars is een prominente Amerikaanse accelerator die de reputatie heeft om niet iedereen toe te laten. Uit drieduizend kandidaten worden telkens slechts tien bedrijven geselecteerd. SpotCrowd is zo de tweede Belgische start-up na Datacamp dat in 2015 al mocht deelnemen en nadien twee miljoen dollar ophaalde.

In eigen land ging SpotCrowd al langs bij Imec.istart en Start It @kbc. Die laatste heeft sinds 2016 een samenwerking met TechStars om Belgische starters naar daar te loodsen.

Het programma waar SpotCrowd aan deelneemt is overigens specifiek gericht op bedrijven in retail. Na afloop volgt er ook een demodag voor een duizendtal VC's, investeringsfondsen en mogelijke partners. Zo haalden de tien start-ups van de vorige editie in totaal 35 miljoen dollar op.