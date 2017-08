Belgische student mikt op wereldrecord met dronepakket

Momenteel staat het record voor de langste dronevlucht met een pakketje op 15 kilometer. De 19-jarige Yordi Verbeeren wil dat eind september uitbreiden. Vanuit Koksijde wil hij een drone laten opstijgen die vervolgens 70-75 kilometer aflegt om een pakket af te leveren.

"We gaan op het strand opstijgen en vervolgens zeker 25 kilometer de zee op om dan een grote bocht te nemen en terug te keren richting strand," zegt Verbeeren aan Data News. "Eerst gingen we voor een afstand van 40-45 kilometer, maar met de aanpassingen die we aan het toestel hebben gedaan kunnen we nu 70-75 kilometer halen."

De keuze om in een grote lus over zee te vliegen is vooral regulatorisch. "België heeft veel restricted areas waar je niet zomaar met een drone over mag. Daarom is het handiger om het over zee te doen."

Volledig Belgisch

Het project van Verbeeren is geen onderdeel van zijn opleiding, maar hij werkt wel nauw samen met Rob De Roo, docent en onderzoeker aan de VIVES hogeschool, waar ook Verbeeren zijn opleiding volgt.

Het gaat overigens om een volledig Belgisch project. Zo komen de chocoladedruppels die worden vervoerd van snoepwinkel Zoet in Londerzeel. De drone is een DT18 van Delair-Tech uit Gent en de levering is bedoeld voor een chocoladefontein van Krëfel, die laatste is meteen ook hoofdsponsor van het project.

Hoeveel gewicht de drone precies zal meenemen, zal afhangen van de modules die nog bij de drone worden gevoegd. Een eerste testvlucht vindt al op 11 september plaats. Het eigenlijke wereldrecord gaat rond 25 september door. "Wind is geen groot probleem, maar regen en elektronica zijn niet de ideale combinatie. Daarom nemen we graag een paar dagen speling om de meest ideale weersomstandigheden te hebben," besluit Verbeeren.