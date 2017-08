Belgische studenten derde in race met elektrische wagens

Formula Electric is een samenwerking tussen studenten van de KU Leuven en Thomas Moore. Elk jaar bouwen ze een elektrische wagen die vervolgens deelneemt aan studentencompetities wereldwijd. Afgelopen weekend was het de beurt aan Hongarije waar het Belgische team een derde plaats haalde tussen veertig deelnemers.

De wagen zelf, de Umicore Nova, weegt zo'n 200 kilo en haalt 100 km/u in slechts 2,6 seconden. "Het innovatieve batterijpakket en de performante vierwielaandrijving hebben er zeker toe bijgedragen dat we een podiumplaats veroverd hebben" weet Gert-Jan, student industrieel ingenieur KU Leuven en tevens team leader. "Het meest trots ben ik op alle teamleden die hun hart en ziel in dit project hebben gestoken".