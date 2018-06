Belgische toilettechnologie gelanceerd in China

IPee NV werd zes jaar geleden opgericht als een samenwerking tussen productontwikkelaars en elektronica-ingenieurs. Het bedrijf heeft meerdere uitvindingen en patenten op haar naam. Zo heeft het een spoelsysteem ontwikkeld waarbij een verborgen sensor doorheen de kunststof- en keramische wanden kan opmeten wanneer een urinoir wordt gebruikt. Afhankelijk van de real-time metingen wordt het spoelvolume aangepast. Dit 'zelflerend systeem' komt volgens het bedrijf niet enkel de hygiëne ten goede, maar kan ook veel water besparen. Naast zelfregulerende spoelsytemen is IPee ook bezig met de ontwikkeling van intelligent sanitair met IoT-toepassingen.

Een reeks urinoirs met de IPee-technologie werd al geïntroduceerd bij Europese groothandelaars. Negen maanden geleden opende IPee met de steun van de Stad Antwerpen ook een kantoor in Singapore, met het oog op de uitbreiding van zijn activiteiten in de Aziatische markt. Nu zet het Wilrijkse bedrijf met de export naar China een volgende stap in haar Aziatische avontuur.

De Chinese toiletrevolutie

Een eerste strategische partner vindt IPee in het beursgenoteerde HCG, de derde grootste fabrikant van sanitair voor de publieke sector in China. Vorige week lanceerden ze een eerste reeks producten, waarvoor HCG het keramiek produceerde en IPee de geïntegreerde spoeltechnologie leverde. Die werden aangekondigd op een beurs in Shanghai in aanwezigheid van de Chinese pers, waaronder Tencent.

"De samenwerking met IPee biedt nieuwe kansen in onze bedrijfsontwikkeling", zei General Manager Sam Lu daar. "Met de hulp van kwalitatieve technologie in onze producten, kan HCG in belangrijke mate bijdragen aan de toiletrevolutie, die zelfs voor Xi Jinping een prioriteit is."

De toestand van openbare toiletten in China is uiterst bedenkelijk, maar recent kondigde de Chinese president Xi Jinping een reeks maatregelen aan om de sanitaire voorzieningen in zijn land te verbeteren. Zo liet hij al aan groot aantal publieke toiletten bouwen of renoveren, en moeten er tegen 2020 nog eens 64.000 nieuwe bijkomen.