Belgische ventilatiespecialist opent virtuele showroom

De virtuele showroom krijgt de naam 'Experience box' en is een ruimte van 3 bij 2,5 meter. Daarin worden meer dan 700 producten virtueel getoond die ook in real time zijn te configureren. Het gaat dus niet om een VR-ervaring waarbij je een bril opzet, maar wel waarbij je de producten in het groot kan bekijken en aanpassen.

Zo kan je als klant kiezen uit een modelhuis dat aansluit bij je eigen woning en de impact van bepaalde details visualiseren. Bijvoorbeeld hoe de zon op bepaalde tijdstippen in de woning komt. De uitwerking van de box zelf gebeurde door Nanopixel, een jong Belgisch bedrijf dat 3D visuals en VR ontwikkelt.

Renson is een Belgisch bedrijf maar is wereldwijd, onder meer in het Midden-Oosten, erg actief. De Experience Box moet het mogelijk maken om verkopers wereldwijd makkelijker toegang te geven tot het volledige productgamma. Ook voor op beurzen is de virtuele ruimte makkelijk op te stellen, zo zal het bedrijf de toepassing ook op Batibouw vanaf 16 februari tonen.