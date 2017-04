Belgische wordt derde op wereldkampioenschap Excel

Joke Vranken is een specialiste in datavisualisatie, met meer dan 10 jaar ervaring met Excel. Ze gebruikt het computerprogramma naar eigen zeggen elke dag, maar was toch "erg verrast" door haar goeie prestatie. "De internationale finale was moeilijker dan het Belgisch kampioenschap, dus ik ben erg blij dat ik zo ver ben geraakt. Het was ook een fijne ervaring om ons klein landje te kunnen vertegenwoordigen", aldus de Excel-kampioene.

Zowat 700 kandidaten uit 14 landen namen afgelopen week deel aan de finale van het wereldkampioenschap. Een Canadees kaapte de titel weg. Hij won een reis naar Seattle, in de VS, waar hij samen met een team ontwikkelaars van Microsoft aan een nieuwe versie van Excel mag werken. Een man van Noorse afkomst prijkt op de tweede plaats. Joke Vranken is de enige vrouw op het podium.