Belgische World of Waw bouwt augmented reality game voor Efteling

World of Waw is het bedrijf van Tina Stroobandt en ontwikkelde al augmented reality toepassingen voor onder meer JBC, Lunchgarden, Samsung en Uplace. Nu is het de beurt aan de Efteling waar je in de wachtrij voor de attractie Carnaval Festival een app kan downloaden. Daarmee kan je (virtuele) confetti op de grond vinden waarmee je een personage tevoorschijn tovert om je op weg te sturen om verdwenen elementen te zoeken tijdens het wachten.

De ontwikkeling van het spel duurde in totaal zo'n anderhalf jaar, onder meer omdat voor elk onderdeel nauw werd samengewerkt met de Efteling. "We hebben elke fase getest met gezinnen, onder meer om te kijken of het spel niet te moeilijk of makkelijk was, en zo zijn we telkens verder gegaan met bouwen," zegt Tina Stroobandt van WoW aan Data News.

Voor het spel werd een hele installatie aan de attractie opgezet. Zo is er een groot scherm aanwezig om de app te promoten, maar ook om samen met andere wachtende kinderen het spel te kunnen oplossen.