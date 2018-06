Beltug pleit voor dringende verhoging van mobiele stralingsnormen

Een grafiek met het overzicht van de stralingsnormen in verschillende landen, en in de regio's Vlaanderen, Wallonië en Brussel, maakt duidelijk hoe groot de verschillen zijn. De wettelijke stralingsnorm in Brussel is maar een fractie van die in andere landen en regio's. "Deze norm vormt een obstakel voor de uitrol van 5G in België en meer bepaald in Brussel," onderstreept Danielle Jacobs, directeur van Beltug, de grootste Belgische vereniging van ICT-beslissers.

"Een verhoging van deze norm is echt noodzakelijk, willen we geen economische verliezen leiden door zwakke mobiele netwerken", klinkt het. Een eventuele vierde mobiele operator - waar Minister van Telecom Alexander De Croo onlangs nog voor pleitte - zou het probleem nog erger maken. "Als er een 4de operator komt, dan wordt de mogelijke straling per operator nog minder aangezien de norm cumulatief is en dus voor alle operatoren samen geldt", aldus de Beltug-directeur.

Belang mobiele data groeit

Het belang van mobiele communicatie voor bedrijven en overheden groeit met de dag, meent Beltug. Vooral het gebruik van datatoepassingen neemt exponentieel toe. "Iedereen heeft de mond vol over de uitbouw van smart cities, internet of things en geavanceerde digitale toepassingen. Deze toepassingen hebben sterk verankerde en geïnterconnecteerde mobiele netwerken nodig", stelt Danielle Jacobs.

De oplossing is volgens Beltug eenvoudig: verhoog de stralingsnorm in Brussel tot hetzelfde niveau als het Vlaams gewest. "Ook die norm is nog streng; veel stringenter dan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie", benadrukt de vereniging in een statement. "Vanzelfsprekend hebben we veel begrip dat de Brusselse politici bezorgd zijn voor de volksgezondheid. Maar hoe minder de antennes uitzenden, hoe meer de gebruikers blootgesteld zijn aan een hogere straling van hun mobiel toestel. Dat is net het tegenovergestelde van wat beoogd wordt", aldus Danielle Jacobs.

Beltug maakt zich grote zorgen en vreest dat politici willen wachten tot na de verkiezingen om een beslissing te nemen. "De onzekerheid leidt tot economisch verlies, minder innovatieve investeringen en een competitief nadeel voor ondernemingen en overheidsinstellingen. Wij rekenen erop dat de politici zich terdege bewust zijn van deze precaire situatie", besluit Danielle Jacobs.