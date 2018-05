Beste facebookpolitici, graag meer ketting, minder geblaf

De hoorzitting met Mark Zuckerberg in het Europees Parlement was een groot succes. Niet voor u als gebruiker, maar wel voor de tientallen nationale en Europese politici die zich in de media konden profileren zonder echt iets te hoeven doen.

De hoorzitting zelf was een soort vluchtig afgelegd mondeling examen waar de examinatoren hun vragen meer tijd gunden dan de antwoorden van Zuckerberg. Vooraf even overleggen welke vijf vragen het meest relevant waren, was te moeilijk.

De antwoorden waren weinig meer dan een half voorgelezen statement. Nogmaals benadrukte de CEO van Facebook dat hate speech en geweld niet welkom zijn op zijn site. Maar dat het sociaal netwerk meer tijd nodig heeft om dat aan te pakken. Zou dat ook pakken bij de wegpolitie? "Sorry meneer de agent, ik weet dat mijn lichten stuk zijn, maar we hebben meer tijd nodig. We beloven beterschap in de toekomst."

In tegenstelling tot sommige van hun Amerikaanse tegenhangers wisten de aanwezige Europarlementsleden wèl wat het internet was en hoe Facebook geld verdient. Maar de sessie was eerder een rondje brompotten over het niet beantwoorden van de vragen. Toen Zuckerberg vlakaf loog in zijn uiteenzetting werd er niet eens gereageerd. Een hint dat het onze politici vooral te doen is om een vingerwijzing in plaats van de materie te begrijpen.

Toestemming weggemoffeld

Toen GDPR ter sprake kwam zei Zuckerberg onder meer "We verwachten volledig compliant te zijn tegen 25 mei en werken hier al lang aan met een heel team." Kort nadien aangevuld met "Het laatste wat we willen is dat mensen te snel door de flows gaan en maar op 'oke' of 'neen' klikken om klaar te zijn. Daarom hebben we GDPR-instellingen geleidelijk aan uitgerold."

Dat is een flagrante leugen. De kans is groot dat je de afgelopen weken hebt toegestemd voor gezichtsherkenning omdat je het eenvoudigweg gemist hebt. Facebookgebruikers kregen immers eerst een langdradige uitleg over 'betere advertenties' te zien om aansluitend een gelijkaardig scherm over gezichtsherkenning te krijgen.

In beide gevallen kon je niet kiezen tussen ja of neen, maar wel tussen 'Accepteren en doorgaan' of 'Gegevensinstelling beheren', of anders geformuleerd: u kon het accepteren en wegklikken, of u moest nadenken wat Mark daar precies mee bedoelde.

Minder profilering, meer regulering

We kunnen kwaad zijn op Zuckerberg dat hij wat lult bij onze Europese volksvertegenwoordigers en ons er regelmatig bijlapt, maar eigenlijk moeten we dat ook zijn op onze politici. Europees, federaal, regionaal, allemaal stonden ze de afgelopen maanden op de borst te kloppen. 'Dit moet gedaan zijn!', 'we zijn bezorgd!', 'ik stel mij vragen!'. Tof dat u onze bezorgdheid deelt. Maar heeft iemand intussen al wetgeving klaar die dit soort bedrijven snel doet boeten voor privacyschending?

Mocht een politicus u trouwens wijsmaken dat GDPR dit allemaal oplost: die wet stelt dat bedrijven in het land van hun belangrijkste vestiging worden gesanctioneerd. Laten we dus hopen dat Ierland de komende jaren voldoende middelen heeft om privacyschending aan te vechten.

Als Europa van Facebook echte garanties wil, dan moet het strengere wetten maken en die ook heel streng toepassen. Dan moet het niet vragen of Zuckerberg even een speech wil komen geven, maar gewoon een boete of een opsplitsing opleggen. Wil Facebook een grote dataspeler overnemen? Goed, maar dan met garanties voor privacy en databescherming. Zo niet dan volgen er boetes die binnen een paar maanden worden geïnd.

Het is heel simpel: Facebook is een miljardenbedrijf dat zijn winst haalt uit zeer gerichte advertenties. Hoe meer het kan goochelen met onze data, hoe groter de omzet. Als Europa de energie die het steekt in een hoorzitting ook zou investeren in wetgeving die databedrijven als Facebook doet daveren als ze over de schreef gaan, dan zal Zuck zelf wel komen vragen of hij eens een uurtje uitleg mag geven over zijn praktijken. Wie weet is er nadien zelfs tijd voor een selfie.