Betaalapp POM moet een deel van haar activiteiten stopzetten

Met de app POM (een afkorting voor Peace Of Mind) kan je facturen betalen door er je smartphonecamera op te richten. Je wordt meteen doorverwezen naar de bancontactapp en wanneer je luttele seconden later het 'pom-pom-pom'-geluidje hoort, is de klus geklaard. Het is de enige mobiele applicatie in België die ook facturen zonder een overschrijvingsstrook kan herkennen. De app, te downloaden voor iOS en Android, telt zo'n 20.000 gebruikers en krijgt goede beoordelingen van gebruikers.

Donderdagavond kregen die POM-gebruikers echter de mededeling dat een deel van de betalingsmogelijkheid tijdelijk wordt uitgeschakeld. Het gaat daarbij om facturen aan bedrijven waarmee POM geen rechtstreekse contractuele relatie heeft. De start-up voelde zich daartoe genoodzaakt nadat de Nationale Bank een communiqué verspreidde waarin ze liet weten dat POM niet over een erkenning beschikt om dergelijke betalingsactiviteiten aan te bieden.

"Dit gaat over tien procent van de transacties, maar het vormt wel een onmisbaar onderdeel van de service die we leveren", reageert CEO Johannes Vermeire ontgoocheld. "Toen de Nationale Bank ons dit enkele weken geleden via een brief lieten weten, hebben we gevraagd om hierover samen te zitten om tot een oplossing te komen die de continuïteit van onze dienst kon garanderen. We wilden immers niet van de ene op de andere dag al onze gebruikers in de kou laten staan. Maar die vraag hebben ze genegeerd. En woensdag werden we plots via de pers geconfronteerd met hun waarschuwing."

"Ze zijn niet in orde met de wet, dus we konden niet anders dan een waarschuwing versturen", reageert Geert Sciot, woordvoerder van de Nationale Bank. "We spreken hier over betaalverkeer. Daarbij is het ontzettend belangrijk, ook in het belang van de consument, dat het strikte wettelijke kader gerespecteerd wordt. Banken staan onder toezicht van de Nationale Bank en moeten sinds de bankencrisis aan heel veel regels voldoen. Het kan dan toch niet dat er nieuwe spelers op de markt komen die zich zomaar aan die regels onttrekken?"

De fintech-revolutie

Tegelijk benadrukt Sciot dat dit niets te maken heeft met een conservatieve reflex of het afremmen van innovatieve oplossingen. "We gaan mee met de tijd. De fintech-revolutie is onomkeerbaar en de Nationale Bank probeert nieuwe spelers zo goed mogelijk bij te staan. We hebben daarvoor zelfs een loket geopend. We steken hun ontwikkeling dus zeker geen stokken in de wielen."

"De Nationale Bank kan dat wel zeggen, maar in de praktijk blijkt het heel complex om een licentie vast te krijgen", zucht Vermeire. Zijn bedrijf diende daar een jaar geleden een dossier voor in, maar de Nationale Bank heeft er nog steeds vragen bij.

Intussen is de wetgeving ook veranderd. "Het doorploegen van de wetgeving gaat zeer traag", zegt Vermeire. "Los van al het werk dat we daar zelf hebben ingestoken, hebben we er ook al zo'n 20.000 euro aan juridisch advies voor uitgegeven."

"Bovendien is het frustrerend dat een dossier op papier beoordeeld wordt door iemand die nooit eens is komen kijken hoe we in de praktijk werken. De proportionaliteit is ook ver te zoeken: moet een bedrijf met 8 werknemers op dezelfde manier beoordeeld worden als een bedrijf met 80.000 medewerkers? Hoeven de procedures naar fraude door medewerkers dan bijvoorbeeld wel zo streng te zijn?"

Juridische scherpslijperij?

"Niemand wil in de illegaliteit werken, maar hier gaat het volgens mij eerder om juridische scherpslijperij", meent Vermeire. "Ik vermoed dat dit heel wat start-ups zal afschrikken. En dat zou absoluut een belemmering voor innovatie en creativiteit vormen."

Nochtans zijn er volgens de Nationale Bank ook fintechnbedrijven wiens dossier bijna afgerond is. "De komende maanden zullen de eerste licenties uitgedeeld worden aan een drietal fintechspelers die wél in orde zijn met de wetgeving", zegt Sciot.

Het ziet er niet naar uit dat POM daar bij zal zijn. Het bedrijf hoopt haar gebruikers "binnen één à twee maanden" wel opnieuw de volledige functionaliteit te kunnen aanbieden. Daarvoor wil het gebruik maken van de licentie van een ander fintechbedrijf. "Daarover zijn we momenteel nog in onderhandeling", aldus Vermeire. Intussen werkt de start-up naarstig voort aan haar dossier, in de hoop alsnog erkend te worden door de Nationale Bank.