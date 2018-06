'Beursgang levert Xiaomi minder op dan gehoopt'

In totaal brengen de aandelen 4,7 miljard dollar op voor het bedrijf en enkele investeerders die een deel van hun belang verkopen. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op ongeveer 54 miljard dollar, terwijl er initieel op bijna dubbel zoveel werd gemikt.

Als de cijfers bevestigd worden, tekent Xiaomi wel nog altijd voor de grootste beursgang in Hongkong sinds die van Postal Savings Bank of China in september 2016. Xiaomi heeft grote ambities en wil uiteindelijk met zijn relatief goedkope smartphones de concurrentie aangaan met Apple. Alleen door de verkopen in eigen land is het bedrijf al een van de grootste smartphonebedrijven ter wereld. Xiaomi verkoopt naast smartphones allerlei consumentenelektronica, van actiecamera's tot stofzuigrobots en drones, maar ook elektrische scooters.