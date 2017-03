Beveiligingslek in WhatsApp: hackers konden miljoenen accounts overnemen

Onderzoekers van het beveiligingsbedrijf Check Point hebben een kwetsbaarheid ontdekt in de webversies van berichtendiensten WhatsApp en Telegram. Via het lek, dat intussen gedicht is, konden hackers toegang krijgen tot de gebruikersdata van miljoenen accounts.