Bewegingssensoren smartphone kunnen pincode verraden

Volgens het onderzoek was het team van Newcastle University in zeventig procent van de gevallen in staat een viercijferige pincode in één poging te kraken. Na de vijf keer proberen liep de accuraatheid op tot honderd procent. Hierbij maakten ze enkel gebruik van de veeltallige interne bewegingssensoren in de smartphone. In toestellen is er tegenwoordig een groot aantal sensoren aanwezig gaande van een camera en microfoon tot een gyroscoop, nabijheids-en rotatiesensoren. Elke actie van de gebruiker - klikken, scrollen, vasthouden en tikken - brengt een unieke oriëntatie en bewegingsinterpretatie met zich mee. Op een gekende webpagina was het team zo in staat te bepalen op wat de gebruiker klikte en wat er getypt werd.

"Aangezien mobiele apps en websites geen toestemming moeten vragen om toegang te krijgen tot de meeste van deze sensoren kunnen kwaadaardige programma's ook 'meeluisteren' met de binnenkomende data. Zo kunnen ze een wijde selectie aan gevoelige informatie ontdekken zoals de tijd van een telefoongesprek, fysieke activiteiten en zelfs handelingen zoals het invoeren van een pin of wachtwoord", aldus Dr. Maryam Mehrnezhad, de hoofdauteur van de paper.

Wat Dr. Mehrnezhad echter meer verontrust is de uitvoering van de code via webpagina's. Indien mensen bijvoorbeeld naar de website van hun bank surfen zonder het tabblad met de kwaadaardige code te sluiten kan via sommige browsers elk persoonlijk detail geregistreerd worden.

Het team heeft alle grote browserproviders, zoals Google en Apple, op de hoogte gesteld van het probleem maar tot nog toe heeft niemand een manier gevonden om de kwetsbaarheid te dichten. Er worden ook nog enkele tips meegegeven om het probleem tegen te gaan zoals pincodes en wachtwoorden regelmatig veranderen, apps die op de achtergrond draaien sluiten als je ze niet gebruikt en opletten welke apps je toestemming geeft gebruik te maken van bepaalde sensoren.