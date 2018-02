Bijna 9.000 meldingen van internetfraude in 2017

Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Leen Dierick (CD&V) opvroeg ter gelegenheid van Safer Internet Day. Het Nieuwsblad bericht over de cijfers.

Het online meldpunt, een samenwerking van onder meer de FOD Economie en de federale politie, ontving vorig jaar bijna 9.000 meldingen, tegenover 6.000 in 2016. Het grootste deel van alle aangiftes gaat over fraude bij online kopen en verkopen, gevolgd door ongewenste e-mails, zoals spam en phishingmails.

Daarnaast zit het aantal meldingen over de 'windows scam' in de lift, een vorm van oplichting waarbij een zogezegde medewerker van Microsoft je opbelt om (tegen betaling) hulp aan te bieden, maar daarna schadelijke software installeert om aan persoonlijke (bank)gegevens te geraken. Het meldpunt zag het aantal meldingen hierover meer dan verdriedubbelen in een jaar tijd.